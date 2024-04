B&C-Gruppe will Mehrheit an Lenzing, AMAG, Semperit abgeben

Die B&C-Gruppe sucht strategische Partner für ihre Kernbeteiligungen an Lenzing, Semperit und AMAG und würde dafür ein Absinken ihrer Beteiligungen unter die 50-Prozent-Schwelle in Kauf nehmen. Das hat der Aufsichtsratschef der B&C-Gruppe und Vorstand der B&C Privatstiftung, Wolfgang Hofer, am Montag angekündigt. "Wir arbeiten sukzessive daran und wir werden sicherlich auch in den nächsten Jahren entsprechende Handlungen setzen", so Hofer.

Den Unternehmen der B&C-Gruppe weht laut Hofer in den letzten Jahren "ein rauer Wind mit teilweise heftigen Windböen" entgegen. Viele Ereignisse seit 2020 hätten disruptiv gewirkt. "Die goldenen Zeiten der Globalisierung sind vorbei", meint Hofer. Man dürfe nicht mehr auf einen Aufschwung warten und Dinge in die Zukunft verschieben, vielmehr sei jede Strategie zu hinterfragen. Das bedeute für die B&C, "dass wir unser jahrzehntelanges Dogma, wir müssen immer 50 plus 1 an einer Kernbeteiligung halten, aufgeben". Das gelte für alle drei Kernbeteiligungen.

Es gebe aber "weder Überlegungen, noch Absichten oder Pläne", die Beteiligung an der Holding selbst zu ändern, so Hofer. "Das hätte auch wirtschaftlich keinen Sinn." Die B&C-Gruppe habe ein sehr gemischtes Portfolio. "Wenn ich gemischt investieren möchte, dann kaufe ich einen Index, aber nicht Anteile an der B&C."

Alle drei Unternehmen, insbesondere AMAG und Lenzing, hätten Investitionen zu stemmen, "die aus den Unternehmen nicht immer finanziert werden können". Seine Präferenz wären strategische Partner, die langfristig investiert bleiben, und keine Finanzinvestoren, sagte Hofer.

Wie viele Anteile die B&C-Gruppe dabei abgeben will, wird nicht genauer beziffert. Die Beteiligungshöhe müsse aber so hoch sein, dass die Unternehmen "ihr Epizentrum in Österreich haben", sagte Thomas Zimpfer, Geschäftsführer der B&C-Gruppe und AMAG-Aufsichtsrat. "Und dann ist man irgendwo im Bereich 25 plus."

Konkrete Gespräche gebe es noch nicht, aber AMAG, Semperit und Lenzing seien interessante Unternehmen, und man habe über die Jahre "unendlich viele Kontaktaufnahmen und Gesprächsansuchen" bekommen, sagte Hofer. "Die Gesprächsanbahnungen nehmen wir jetzt vermehrt an." Die Interessenten würden dabei die Vorteile einer Verpartnerung darstellen. "Diese Pitch-Phase werten wir dann aus - aber wir sind nirgendwo noch weiter."