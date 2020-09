BBRZ Vorarlberg: Alternativen zur Arbeitslosigkeit bieten

Das Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum, kurz BBRZ, feiert heuer sein fünfjähriges Bestehen. "Trotz des hohen Bedarfs und des breiten Angebots finden die Leute oft erst nach einem Jahr zu uns", so die Zentrumsleiterin Marie-Christine Köninger.

Neue berufliche Perspektiven

"Was jetzt? Ich habe Maurer gelernt, kenne nichts anderes und liebe meinen Job. Was soll ich jetzt nur machen?" - Solche oder ähnliche Sätze hört Marie-Christine Köninger relativ oft von ihren Kunden. Wenn sie es denn endlich zu ihr geschafft haben. Dies dauere im Durchschnitt nämlich bis zu neun Monate. Sie und ihr Team betreuen Menschen die aufgrund von körperlichen oder psychischen Problemen nicht mehr in der Lage sind, in ihrem gelernten Beruf zu arbeiten.