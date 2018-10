Bayern will offenbar selbst nach Italien abschieben

Die bayrischen Behörden bereiten für die nächsten Tage offenbar eine erste Sammelabschiebung nach Italien in Eigenregie vor. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) von Beschäftigten am Flughafen München. Ob das gelingen wird, ist allerdings fraglich.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini erklärte am Sonntag: “Wenn jemand in Berlin oder Brüssel vorhat, Dutzende von Migranten mit nicht-autorisierten Charterflügen abzuladen, sollte er wissen, dass kein Flughafen verfügbar ist und sein wird. Wir schließen die Flughäfen, wie wir bereits die Häfen geschlossen haben.”

Den Angaben aus München zufolge sollen bayrische Polizisten einen Charterflug mit Migranten begleiten, für deren Asylanträge nach den Dublin-Regeln der EU Italien zuständig ist. Mehrere der Asylbewerber, deren Abschiebung vorbereitet werde, stammten aus Nigeria, hieß es am Samstag. Der Flug könne möglicherweise an diesem Montag mit Hilfe der Bundespolizei starten. Ein zweiter Sammelcharter ab München sei für den 17. Oktober geplant. Ob das schon mit Italien abgesprochen ist, war am Wochenende nicht zu erfahren. Das bayrische Innenministerium wollte die Informationen weder bestätigen noch dementieren.