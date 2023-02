Bayern und Milan gewinnen Achtelfinal-Hinspiele

In den Achtelfinalhinspielen der UEFA Champions League setzen sich der FC Bayern und der AC Milan jeweils knapp durch.

Die UEFA Champions League startete am Dienstag Abend mit zwei Duellen in die K.O.-Phase, die Achtelfinalhinspiele zwischen Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München sowie AC Milan gegen Tottenham standen auf dem Programm.

Zaire-Emery mit Altersrekord

Beim französischen Meister war Messi von Anfang an dabei, Mbappe saß zumindest auf der Bank. Hinter beiden Akteuren stand ja zuletzt ein Fragezeichen, was einen möglichen Einsatz im Hinspiel anging. Sein Startelf-Debüt in der Königsklasse feierte Zaire-Emery, der mit seinen 16 Jahren und 343 Tagen der damit der jüngste jemals eingesetzte Spieler in der K.O.-Phase der Champions League ist.