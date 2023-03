Bayern trennten sich laut "Bild" von Coach Nagelsmann

Deutschlands Fußball-Serienmeister FC Bayern hat laut Medienberichten in der Länderspielpause für einen Trainer-Hammer gesorgt und sich von Julian Nagelsmann getrennt. Das berichteten die "Bild"-Zeitung und der anerkannte Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano am Donnerstagabend. Vom FC Bayern gab es dazu zunächst keine Reaktionen. Neuer Coach soll Thomas Tuchel werden.

Der Rekordmeister war nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag in der Bundesliga auf den zweiten Platz abgerutscht. Trotzdem kommt die Trennung zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Wie der TV-Sender Sky berichtete, soll es an diesem Freitag einen Termin bei den Bayern-Bossen geben, bei dem Nagelsmann erst von der Trennung in Kenntnis gesetzt werde.