Bayern-Trainer Flick gratulierte Chelsea zu Werner-Transfer

Beim Transfer des deutschen Fußball-Nationalstürmers Timo Werner von RB Leipzig zu Chelsea geht es offensichtlich nur noch um Details. Die Leipziger wollten sich am Freitag zwar noch nicht zum Verlust ihres Topstars äußern. Bayern Münchens Trainer Hansi Flick gratulierte Chelsea aber bereits zu der Verpflichtung.

"Timo ist ein sehr guter Spieler, auch ein Spieler, der Tore macht. Da hat Chelsea eine sehr gute Verpflichtung getätigt - wenn das so ist dann", sagte Flick am Freitag in einer Video-Pressekonferenz der Bayern. In München scheint man keinen Groll zu hegen. Flick: "Das ist eine Entscheidung, die Timo getroffen hat. Und die muss man auch respektieren, alles okay."