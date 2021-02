Bayern retten im Schneetreiben gegen Bielefeld nur Remis

Der frisch gebackene Club-Weltmeister Bayern München hat am Montag in der deutschen Fußball-Bundesliga überraschend Punkte liegen gelassen. Die Münchner kamen zu Hause gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld nicht über ein 3:3 (0:2) hinaus. Bei den Bielefeldern überzeugten die ÖFB-Legionäre Christian Gebauer und Manuel Prietl mit einem Tor bzw. einem Assist. Auch Bayerns David Alaba leistete eine Torvorlage.

Die Bayern hatten zuletzt sieben Pflichtspiele in Folge gewonnen, darunter fünf in der Liga. Bei teilweisem Schneetreiben reichte es diesmal nur zu einem Zähler. Die Titelverteidiger liegt nach 21 von 34 Runden aber immer noch fünf Punkte vor dem ersten Verfolger RB Leipzig an der Tabellenspitze.

Alaba startete zum zweiten Mal in dieser Saison im zentralen defensiven Mittelfeld. Ohne den ÖFB-Star in der Innenverteidigung fingen sich die Münchner drei Gegentore ein, das erste schon in der 9. Minute durch Bielefeld-Neuzugang Michel Vlap. Prietl bediente den Niederländer nach einem Einwurf in der Schnittstelle der Abwehr. Amos Pieper legte per Kopf nach einem Corner nach (40.). Niklas Süle und Alaba waren bei Raumdeckung weit weg vom Torschützen.