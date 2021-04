Bayern-Party verschoben - Flick führt Abschiedsgespräche

Die eingeplante Fußball-Titelfeier von Bayern München hat nach dem unerwarteten 1:2 bei Mainz 05 am Samstag verschoben werden müssen. "Diese Niederlage muss ich erst einmal verdauen", sagte Trainer Hansi Flick. Bei drei noch ausstehenden Spielen fehlt allerdings nur noch ein Sieg. Der Tabellenzweite RB Leipzig hat am Sonntag gegen den VfB Stuttgart aber die Chance, den Rückstand nochmals auf sieben Punkte zu verkürzen. Bei einer Niederlage ist der Titelkampf entschieden.

In der nun folgenden zweiwöchigen Bundesligapause gilt Flicks Fokus aber nicht nur dem Saisonendspurt. Für den Erfolgstrainer stehen entscheidende Gespräche mit der Bayern-Führung über die von ihm gewünschte vorzeitige Auflösung seines bis Sommer 2023 gültigen Vertrages an. "Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "Bild am Sonntag".