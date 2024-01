Bayern nur noch zwei Punkte hinter Leverkusen

Der FC Bayern München hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga den Rückstand auf Bayer Leverkusen auf zwei Punkte verkürzt. Der Titelverteidiger feierte einen 3:2-Auswärtserfolg beim FC Augsburg, wenig später erreichte der Tabellenführer daheim gegen Borussia Mönchengladbach nur ein 0:0. Stuttgart behauptete dank eines klaren 5:2-Sieges gegen Leipzig Rang drei.

Leverkusen war gegen die Fohlen drückend überlegen, das erlösende Tor gelang jedoch nicht. Damit ist die Werks-Elf zwar auch nach dem 28. Saisonmatch ungeschlagen, doch der Punkteverlust schmerzt, zumal er zu einem Zeitpunkt kam, an dem Trainer Xabi Alonso wegen seines möglichen Wechsels zu Liverpool besonders im Blickpunkt steht. Immerhin konnte Leverkusen am Samstag eine Neuverpflichtung vermelden: Der Spanier Borja Iglesias kommt leihweise bis Sommer von Betis Sevilla als Ersatz für den verletzten Goalgetter Victor Boniface.

Die Bayern traten die kurze Reise nach Augsburg stark ersatzgeschwächt an. Neben dem an der Wade verletzten ÖFB-Legionär Konrad Laimer fehlten beim Rekordmeister sieben weitere Profis. Linksfuß Raphael Guerreiro musste anstelle von Laimer als Rechtsverteidiger ran. Im Spiel begannen die Münchner fehlerhaft und hatten zudem Glück, dass Elvis Rexhbecaj bei seinem Treffer knapp im Abseits stand (12.). Fortlaufend steigerten sich die Bayern und gingen durch Aleksandar Pavlovic per Kopf in Führung (23.).