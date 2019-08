Bayern nehmen Bundesliga-Fehlstart nach außen gelassen hin

Das Hadern von Serienmeister Bayern München nach dem verpassten Gewohnheitssieg im Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga hielt sich in erstaunlichen Grenzen. Als ärgerlich und unnötig, aber keinesfalls besorgniserregend stuften Bosse, Trainer und Profis des FC Bayern das 2:2 (1:2) am Freitag gegen Hertha BSC ein. Ein Transfercoup sorgte da im Lager von ÖFB-Star David Alaba für weit mehr Emotionen.

"Es nutzt nichts, wenn wir jetzt lamentieren über ein Unentschieden. Berlin hat es gut gemacht, wir haben es nicht so schlecht gemacht. In den nächsten Spielen werden wir schon einfahren, was wir heute leider nicht geschafft haben, den Sieg", meinte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Die zwei eingebüßten Punkte gleich zum Start mochte der Bayern-Chef nicht als größere Hypothek einstufen: "Nach dem 10. Spieltag kann man mal ein erstes Fazit ziehen, wie die Saison ist."