Bayern nach 6:0 über Wolfsburg neuer Tabellenführer

Der FC Bayern München hat am Samstag die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Der Titelverteidiger feierte einen 6:0-Heimsieg über den VfL Wolfsburg und liegt nun bei Punktegleichheit dank der um zwei Treffer besseren Tordifferenz vor Borussia Dortmund. Der BVB mühte sich vor eigenem Publikum zu einem 3:1 über den VfB Stuttgart.

In München hatten die Hausherren auch ohne den an einer Sehnenreizung laborierenden David Alaba mit Wolfsburg keine Probleme. Die Tore für den Rekordchampion bei der Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen Liverpool erzielten Serge Gnabry (34.), Robert Lewandowski (37., 85.), James Rodriguez (52.), Thomas Müller (76.) und Joshua Kimmich (82.).

Borussia Mönchengladbach kehrte am Abend auf die Siegerstraße zurück. Nach vier Partien ohne Erfolg setzte sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am Samstagabend beim FSV Mainz 05 mit 1:0 durch und zog mit 46 Zählern nach Punkten mit dem Dritten RB Leipzig gleich. Zum Matchwinner avancierte Nico Elvedi mit seinem Tor in der 63. Minute. Bei den in der Tabelle auf Rang 13 liegenden Hausherren wurde Karim Onisiwo in der 71. Minute eingetauscht, Phillipp Mwene stand verletzungsbedingt nicht im Kader.