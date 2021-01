Bayern nach 4:0 auf Schalke sieben Punkte voran

Bayern München hat sich in der deutschen Fußball-Bundesliga durch einen 4:0-Sieg bei Schalke 04 schon um sieben Punkte vom ersten Verfolger RB Leipzig abgesetzt. Den Sieg in der 18. Runde besorgten Thomas Müller (33., 88.), Robert Lewandowski (54.) mit seinem 23. Saisontor und David Alaba (90.). Lewandowski ist der erste Spieler, der in acht aufeinanderfolgenden Liga-Auswärtsspielen traf. Schalke ist nach der 13. Niederlage mit nur sieben Punkten weiter Tabellenletzter.

Die Gelsenkirchener hatten die erste Großchance des Spiels. Doch Manuel Neuer wehrte einen Kopfball von Mark Uth mit dem Fuß ab (11.). Es folgten Bayern-Chancen, die Münchner Führung in der 33. Minute überraschte nicht. Müller köpfelte nach Flanke von Joshua Kimmich aus wenigen Metern ein. DFB-Teamspieler Kimmich bereitete mit einer langen Maßflanke auch Lewandowskis Rekordtor und Müllers 3:0 (88./wieder per Kopf) vor.

Die Bayern um den in der Innenverteidigung durchspielenden Alaba kontrollierten das Geschehen nach Belieben. Schalke wartet sehnsüchtig auf ein Eingreifen der angeschlagenen Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac. Alessandro Schöpf wirkte nach überstandenen Oberschenkel-Problemen ab der 72. Minute mit. Die Partie endete mit einem Alaba-Treffer. Sein Flatterball aus 30 Metern rutschte dem an sich guten Goalie Ralf Fährmann durch (90.). Müller wusste: "Wir haben diese Woche Big Points geholt."