Bayern und Real Madrid im Champions-League-Semifinale

Der FC Bayern und Real Madrid stehen im Semifinale der Fußball-Champions-League. Die Münchner gewannen am Mittwoch mit Konrad Laimer das Viertelfinal-Rückspiel daheim gegen Arsenal mit 1:0 und kamen mit dem Gesamtscore von 3:2 weiter. Real setzte sich gegen Titelverteidiger Manchester City mit 4:3 im Elfmeterschießen durch, nach 120 Minuten war es 1:1 beziehungsweise gesamt 4:4 gestanden. Die Spanier treffen nun auf Bayern, die zweite Paarung lautet Dortmund gegen PSG.

In München gab es in der ersten Hälfte über weite Strecken eine Pattstellung. Sowohl die Gastgeber als auch die Londoner nahmen nicht das letzte Risiko, daher gab es auf beiden Seiten lediglich Halbchancen. Bayern-Goalie Manuel Neuer bändigte Schüsse von Martin Ödegaard (29.) und Gabriel Martinelli (31.). Auf der Gegenseite verfehlte ein Versuch von Noussair Mazraoui nur relativ knapp das Ziel (23.).

Nach dem Seitenwechsel legte der deutsche Rekordmeister einen Gang zu. Zunächst ging ein Kopfball von Leon Goretzka an die Latte (47.), eine Viertelstunde später gelang Joshua Kimmich das erlösende Tor. Der DFB-Internationale köpfelte nach Maßflanke von Raphael Guerreiro ein. Danach gelang Arsenal in der Offensive nichts mehr. Die Bayern, bei denen Laimer durchspielte, hatten die Partie weitgehend unter Kontrolle, brachten den Vorsprung über die Zeit und wahrten damit ihre letzte verbliebene Titelchance in dieser Saison.

Real hing in der ersten Hälfte der Verlängerung ohne den verletzten David Alaba nur noch in den Seilen und hatte den permanenten City-Vorstößen praktisch nichts mehr entgegenzusetzen - bis Rüdiger plötzlich allein am Fünfer auftauchte, aber danebenschoss (105.+2). In den letzten 15 Minuten konnten die Madrilenen den Gegner dann halbwegs souverän vom eigenen Tor entfernt halten.