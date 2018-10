Bayern kassierten Heim-0:3 gegen Gladbach

Bayern München hat seinen Negativlauf mit einer heftigen 0:3-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag fortgesetzt. Das Team von Trainer Niko Kovac ist vier Pflichtspiele in Folge ohne Sieg und rutschte nach der zweiten Liga-Schlappe en suite in der Tabelle der deutschen Fußball-Bundesliga auf Rang fünf. Der Rückstand auf Leader Borussia Dortmund beträgt schon vier Punkte.

“Das ist nicht Bayern, und das ist auch zu wenig”, sagte Bayern-Torwart Manuel Neuer im TV-Sender Sky. Sein Trainer Niko Kovac geht noch vor Ablauf der ersten 100 Tage im Bayern-Amt in eine unruhige Länderspielpause. Dass David Alaba in der 55. Minute verletzt ausgetauscht werden musste – er griff sich an den Oberschenkel – verlieh dem Fiasko auch aus österreichischer Sicht eine bittere Note. Damit muss die ÖFB-Elf für die Spiele gegen Nordirland (12. Oktober, Nations League) und Dänemark (16. Oktober, Test) um einen Einsatz des 26-Jährigen bangen.

Die Münchner, deren Anfangselan schnell verpuffte, begünstigten die ersten beiden Gegentore mit schlimmen individuellen Fehlern von Niklas Süle beziehungsweise Thiago. Das 0:1 ging mit einem unnötig verlorenen Zweikampf von Süle in Höhe der Mittellinie los. Nach Doppelpass mit Jonas Hofmann platzierte Plea den Ball bei seinem Schuss wunderbar im langen Eck. Dann nahm Thiago einen Abstoß von Neuer zu lässig an. Stindl bestrafte den Ballverlust mit einem ebenfalls feinen Flachschuss. Nach langer Zeit pfiffen die Bayern-Fans in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Arena ihre Lieblinge wieder einmal aus.

Die Bayern versuchten zu reagieren. Arjen Robben versprang der Ball im Strafraum (32.). Robert Lewandowski zielte aus der Drehung genau auf Torwart Yann Sommer (35.). Kovac reagierte zur Pause, nahm die wirkungslosen Robben und Thomas Müller raus. Er brachte Franck Ribery und Serge Gnabry als Flügelzange. Nach der Verletzung von Alaba musste er weiter umbauen: Joshua Kimmich musste auf die linke Abwehrseite wechseln, Leon Goretzka übernahm für ihn rechts hinten.

Bayern hatte den Ball, aber damit kaum Ideen. Gladbach verteidigte kompakt, die Münchner wollten das Anschlusstor erzwingen. James versuchte es spektakulär mit einem Seitfallzieher (63.). Lewandowski flog an einer Flanke von Gnabry vorbei (65.). Ins Bild passte, dass Lewandowski bei seinem Tor wohl hauchdünn im Abseits stand, wie vom Videoassistenten dem Schiedsrichter bestätigt wurde (67.). Florian Neuhaus konnte einen der seltenen Gladbacher Konter nicht zum 3:0 abschließen (71.). Kovac stand gestikulierend an der Seitenlinie. Seine verzweifelt kämpfende Elf verfehlte jedoch eine Wende – im Gegenteil. Herrmann besiegelte die bittere Heimpleite.