Bayern, BVB, Wolfsburg siegen - Kalajdzic trifft neuerlich

Die Top-Teams der deutschen Fußball-Bundesliga haben am Samstagnachmittag Pflichtsiege eingefahren. Spitzenreiter FC Bayern gewann daheim gegen den 1. FC Köln 5:1 und lag damit zumindest vorerst fünf Punkte vor dem ersten Verfolger RB Leipzig, der im Abendspiel bei Borussia Mönchengladbach gastierte. Dortmund setzte sich im eigenen Stadion gegen Arminia Bielefeld mit 3:0 durch, der VfL Wolfsburg schlug Hertha BSC 2:0. Sasa Kalajdzic traf bei Stuttgarts 5:1 über Schalke.

In Stuttgart war Kalajdzic in der 34. Minute mit einem sehenswerten Kopfball zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen Schalke erfolgreich und hält damit bei zwölf Pflichtspiel-Toren in dieser Saison. Der in der 86. Minute ausgewechselte ÖFB-Teamstürmer hat in den jüngsten fünf Runden immer getroffen.