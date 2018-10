Bayern-Bosse mit heftiger Medienschelte: "Eine Frechheit"

Mit einer umfassenden Medienschelte und der Androhung von juristischen Konsequenzen haben die Bosse des FC Bayern für Aufsehen gesorgt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz wehrten sich Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Freitag gegen Teile der jüngsten Berichterstattung über Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

“Heute ist ein wichtiger Tag für den FC Bayern, weil wir Ihnen mitteilen, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen”, sagte Rummenigge. Die Verantwortlichen des nur mittelmäßig in die Saison gestarteten Serienmeisters sprachen bei dem halbstündigen Termin Journalisten auch direkt an.

“Hämisch und polemisch” sei laut Rummenigge zuletzt über den FC Bayern berichtet worden, der nach vier sieglosen Partien in einer Krise steckt. Hoeneß wollte Rummenigges Ausführungen zu “100 Prozent unterstreichen”, sprach von einer “Frechheit” und kündigte an: “Wir werden keine respektlose Berichterstattung weiterhin akzeptieren.” Der Verein von ÖFB-Star David Alaba kündigte an, vermehrt mit Unterlassungserklärungen und Forderungen nach Gegendarstellung auf Berichte reagieren zu wollen.

Zudem kündigte der Vorstandsvorsitzende an: “Mit dem heutigen Tag werden wir unsere Spieler, Trainer und den Club schützen.” Durch die bemerkenswerte Pressekonferenz geriet das anstehende Spiel der sechstplatzierten Bayern in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) in Wolfsburg zunächst in den Hintergrund.