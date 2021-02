Bayern bejubeln Titel-Sixpack trotz Turbulenzen

Bayern-Coach Hansi Flick war nach dem historischen Titel-Sixpack des FC Bayern stolz und erleichtert - aber auch kaputt. Nach der Krönung durch den 1:0-Finalerfolg gegen UANL Tigres bei der Fußball-Club-Weltmeisterschaft und einer turbulenten Woche schenkte der Münchner Trainer seinen Stars bereits vor der Rückreise im Sonderflugzeug zwei freie Tage.

Dem Erfolgstrainer, der nun wie bisher nur Josep Guardiola (2009 mit dem FC Barcelona) sechs Titel in einem Jahr feiern konnte, waren die Strapazen der aufreibenden Woche im Wüstenstaat schon während der 90 Minuten beim 1:0 gegen den mexikanischen Außenseiter deutlich anzusehen. Das Spiel, in dem Benjamin Pavard das Goldtor erzielte, sei für alle "am Limit" gewesen, gestand Flick, "auch für mich an der Außenlinie".