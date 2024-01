Bayern-Auftakt nach Winterpause im Zeichen von Beckenbauer

Allianz Arena wird auch am Spieltag mit "Danke Franz" beleuchtet sein

Allianz Arena wird auch am Spieltag mit "Danke Franz" beleuchtet sein

Im Gedenken an den verstorbenen Franz Beckenbauer steht dem FC Bayern München am Freitag (20.30 Uhr/live Sat.1 und DAZN) ein bewegender Fußball-Abend bevor. "Es wird sehr emotional werden im Stadion", meinte Trainer Thomas Tuchel vor dem ersten Spiel nach der kurzen Winterpause, in dem sein Team die TSG Hoffenheim empfängt. Bei aller Trauer benötigen die Bayern im Kampf um den zwölften Meistertitel in Serie aber vor allem auch eines: Punkte.

Gedenkminute, Trauerflor, emotionale Worte - das erste Spiel nach der Winterpause wird ganz im Zeichen von Vereinslegende Beckenbauer stehen. "Natürlich sind wir zum einen sehr fokussiert auf unseren Start, auf uns und unsere Leistung. Zum anderen ist das natürlich eine Dimension, der Tod von Franz Beckenbauer, die schwer zu greifen ist. Ein unglaubliches Lebenswerk, eine unglaubliche Persönlichkeit", erinnerte Tuchel an den am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorbenen Weltmeister-Spieler und -Trainer.

Beckenbauer habe neben seinen sportlichen Leistungen und Erfolgen "die unglaubliche Gabe" besessen, "Dinge auf den Punkt zu bringen", bemerkte Tuchel. Beinahe täglich sieht der 50-Jährige auf dem Weg in sein Trainerbüro auf dem Club-Gelände an der Säbener Straße ein gerahmtes Bild des "Kaisers". Auch Originaldokumente von Beckenbauer sind dort ausgestellt. Verpflichtung und Erinnerung zugleich. "Er hat so viele Menschen berührt", sagte Tuchel.

Auf der Video-Leinwand sollen beim Frühjahrsauftakt Szenen aus dem Leben von Beckenbauer gezeigt und zudem soll dessen Klassiker-Lied "Gute Freunde" gespielt werden. In der ausverkauften Allianz Arena werden Kondolenzbücher aufliegen, in denen sich die 75.000 Zuschauer von der Legende verabschieden können. Die Stadionhülle wird auch am Spieltag noch mit einem großen "Danke Franz" beleuchtet sein.

Tuchel ist bei all dem darum bemüht, das Sportliche nicht außer Acht zu lassen. "Wir wollen den bestmöglichen Start haben mit einem Sieg. Gerade an einem Tag, an dem wir Franz Beckenbauer gedenken", betonte der Coach. Die Vorbereitung im Training stimme ihn zuversichtlich. "Ich spüre, dass wir absolut bereit sind, um voll loszulegen." Das gilt auch für ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, der seine leichten Knieprobleme überwunden hat und wieder voll trainierte. Der Salzburger dürfte gegen Hoffenheim erneut auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz kommen. Bei den Gästen wird Florian Grillitsch auf der Ersatzbank erwartet.

Auch die Hoffenheimer stellen sich auf eine Ausnahmesituation ein. "Das erste Spiel in München nach seinem Tod wird sicher ein sehr emotionaler Moment für das ganze Stadion und die komplette Fußball-Welt. Er war eine Welt-Persönlichkeit", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo über Beckenbauer, der auch als enger Freund von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp galt. Matarazzo: "Er war ein Name und eine Persönlichkeit im Fußball. Ihn hat die ganze Welt gekannt, darum ist es für die ganze Welt ein trauriger Moment."

Die Bayern gehen bei einem noch ausständigen Nachtragsspiel gegen Union Berlin mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen in den letzten Spieltag der Hinrunde. "Wir haben die Chance, ganz nah am Freitag ranzurutschen", sagte Tuchel. Leverkusen gastiert erst am Samstag (15.30 Uhr/live Sky) beim FC Augsburg. Tuchel verkündete vor dem Start 2024: "Das Ziel ist klar, wir wollen Meister werden."

Mitwirken soll bei der Mission auch Eric Dier. Der englische Ex-Nationalspieler dürfte der erste Bayern-Neuzugang des Winters werden. Der 29-Jährige von Tottenham war am Donnerstag bereits in München, um seinen Transfer zu fixieren. Dier soll weniger als fünf Millionen Euro Ablöse kosten und den personellen Engpass auf der Innenverteidiger-Position lindern. Zu Jahresbeginn fehlen den Bayern dort wegen Einsätzen bei ihren Nationalteams auch Kim Min-jae (Asien-Cup mit Südkorea) und Noussair Mazraoui (Afrika-Cup mit Marokko).