Bayerischer Filmpreis: "Rickerl" und "Mittagsfrau" im Rennen

Das Filmtrio, das sich Hoffnungen auf den Titel als Bester Film beim Bayerischen Filmpreis machen kann, steht fest - und mit Adrian Goigingers Komödie "Rickerl" sowie Barbara Alberts Literaturverfilmung "Die Mittagsfrau" finden sich darunter die Arbeiten von zwei österreichischen Filmschaffenden. Das dritte Werk im Bunde ist das Milli-Vanilli-Biopic "Girl You Know It's True". Verliehen wird die renommierte Auszeichnung am 19. Jänner.

Insgesamt werden im Münchener Prinzregentheater die Gewinner in elf Kategorien bekanntgegeben. Dabei werden Preisgelder in Höhe von 300.000 Euro ausgeschüttet, wovon alleine 100.000 Euro für den besten Film reserviert sind. Dies macht den Bayerischen Filmpreis zu einer der höchstdotierten deutschen Filmehrungen.