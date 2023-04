Bayer siegt über Merck in US-Haftungsstreit um Talkum-Puder

Im Streit um die Haftung für Talkum-Puder mit Asbest-Partikeln nach der Übernahme des Konsumgütergeschäfts von Merck konnte der deutsche Pharmariese Bayer in den USA einen Durchbruch erzielen. Der Kaufvertrag mache Merck "klar und eindeutig" für Ansprüche im Zusammenhang mit Produkten haftbar, die vor Abschluss der Transaktion verkauft wurden, darunter Dr. Scholl's Fußpuder, begründete ein US-Gericht in Delaware die Abweisung einer Klage von Merck.

Der Richter bezeichnete Bayers Auslegung des Kaufvertrags als "die einzig vernünftige", da es ansonsten für Merck ein Anreiz darstellen würde, Klagen zu verzögern oder aufzuschieben, um diese an Bayer "abzuwälzen". Merck kündigte an, in Berufung zu gehen. Bayer reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.