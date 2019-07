BAWAG steigerte im ersten Halbjahr den Gewinn

Die börsennotierte BAWAG Group hat im ersten Halbjahr ihren Nettogewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode um acht Prozent auf 219 Mio. Euro gesteigert. Der Anstieg sei in erster Linie auf höhere operative Erträge zurückzuführen, teilte die Bank am Dienstag mit. Die Kosten als Anteil der Einnahmen (Cost/Income-Ratio) sanken von 43,8 auf 42,9 Prozent. Man sei im Plan, die Jahresziele zu erreichen.

Die BAWAG Group AG ist die seit Oktober 2017 in Wien börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. "Wir sind auf Kurs, all unsere Ziele für das Jahr 2019 zu erreichen", heißt es in der Aussendung der Bank. Konkret ist das ein Ergebnis vor Steuern von über 600 Mio. Euro, der 2020 auf über 640 Mio. Euro steigen soll. Die Cost/Income-Ratio soll heuer unter 43 Prozent und nächstes Jahr unter 40 Prozent liegen. Der Nettogewinn je Aktie soll heuer über 4,50 Euro und nächstes Jahr über 4,80 Euro liegen.