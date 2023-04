Bauunternehmen investiert 9 Millionen Euro in neuen Firmensitz

Detailplanungen laufen

Das Bregenzerwälder Bauunternehmen Oberhauser & Schedler Bau GmbH soll in naher Zukunft einen neu errichteten Firmenstammsitz in Andelsbuch bekommen. Geplant ist das Vorhaben auf dem Areal des derzeitigen Hauptsitzes des alteingesessenen Unternehmens. Derzeit laufen die Detailplanungen für das Vorhaben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Wie Geschäftsführer Michael Pircher im wpa-Gespräch erklärte, soll dafür zuvor der Altbestand (mit Ausnahme der jüngst errichteten Lagerhallen) abgerissen werden, um dann dort ein Gebäude mit insgesamt vier Geschossebenen inklusive Tiefgarage zu errichten. Während der voraussichtlichen Bauarbeiten zwischen dem Frühjahr 2024 und der Übersiedlung Ende 2025 werde das Unternehmen vorübergehend umziehen. "Es ist unser Ziel, so schonend wie möglich mit Grund und Boden umzugehen. Deshalb wird der Neubau nur 90 Quadratmeter mehr Grundfläche benötigen als der Bestand", so Pircher.

Neubau auch energetisch auf dem Stand der Zeit

Neben Garagen, Schlosserei und Werkstatt sowie Büroräumlichkeiten werde der neue Firmenstammsitz unter anderem auch einen Schulungs- sowie einen Fitnessraum für die Belegschaft bekommen. Dort wird sich zudem ein 800 Quadratmeter umfassendes Groß- und Kleinteilelager befinden. Das Gebäude soll mit Sichtbeton-Fassade ausgeführt werden und über eine PV-Anlage und ein begrüntes Dach verfügen. "Gerade als Bauunternehmen möchten wir ein Vorzeigeprojekt realisieren, das so energieautark wie möglich wird und auf dem Stand der Zeit ist", sagt Pircher. So werde man auch so viel Abbruchmaterial wie möglich für den Neubau recyclen und wieder verbauen. Derzeit konzentriere man sich auf die konkrete Ausgestaltung der Heizungsanlage, die möglicherweise auch durch eine Wärmerückgewinnung gespeist werde. Das voraussichtliche Investitionsvolumen beziffert Pircher mit mehr als neun Millionen Euro.