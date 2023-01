Bautage in Lech: Konjunktur-Bremse wirkt sich aus

Traditionell treffen sich Vorarlbergs Bauunternehmer zu Jahresbeginn zum Branchenaustausch im Rahmen der Vorarlberger Bautage. Nach Jahren stetigen Wachstums sieht die Vorarlberger Bauwirtschaft eine Verlangsamung der Konjunktur.

Teilnehmende aus ganz Österreich wurden kürzlich zu den 51. Vorarlberger Bautagen in Lech begrüßt. Ein Highlight bildete der Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier, der über das Verhältnis Unternehmer, Politik und Medien referierte und dabei den Teilnehmern tiefergehende Einblicke vermitteln konnte. Traditionellerweise wurden am zweiten Tag die Konjunkturdaten des vergangenen Jahres durch Vertreter der Bundesinnung Bau erläutert. Im Anschluss legte Wirtschaftslandesrat Mag. Marco Tittler landesspezifische Daten, anstehende Großprojekte sowie mögliche Prognosen für das kommende Jahr dar.

Derzeit stellt sich die Situation im Wohnbaubereich drastisch dar, da bedingt durch die Überlagerung mehrerer Faktoren für die heimischen Betriebe äußerst herausfordernde Rahmenbedingungen entstanden sind. Aufgrund dieser Gesamtsituation erwarten die heimischen Bauunternehmer und Wohnbauträger einen Rückgang im Wohnbaubereich, vereinzelt wird sogar von einem zeitweiligen Stillstand ausgegangen. Bauträger (gewerblich wie gemeinnützig) stehen vor schwierigen Herausforderungen, was grundsätzlich zu einem defensiveren Verhalten am Markt führen wird. Einschätzungen, dass die Errichtungskosten zukünftig sinken, werden seitens der Branche jedoch nicht geteilt. Bei Beton und Baurohstoffen wurden bereits weitere Preissteigerungen bis zu 20 Prozent angekündigt.

Die strengeren (nur national geltenden) Regeln bei Kreditvergaben ver- bzw. behindern die Möglichkeit, Wohnungseigentum leistbar zu halten. Gerade die scharfen Vorgaben an die Eigenmittelquote sowie die Beschränkung der Kreditraten anhand des Netto-Haushaltseinkommens stellen teils unüberwindbare Hürden besonders für junge Menschen dar. Hinzu kommen die hohe Inflation, steigende Zinsen und höchst volatile Energiepreise, welche den Menschen zunehmend Sorgen bereiten. Die Wohnbauförderung wird zukünftig eine wesentlich stärkere Rolle einnehmen – hier wird abzuwarten sein, wie die Vorgaben der überarbeiteten Richtlinien zu erfüllen sind. Übersichtlichere, klarere Vorgaben sind jedenfalls zu begrüßen, jedoch muss die Förderung am Markt abbildbar sein. Es besteht der Wunsch, den in der Richtlinie genannten maximalen Grundkostenanteil anzuheben, um die Förderung an die (Markt-) Realität anzupassen.