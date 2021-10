Baustoffe der Zukunft

Am morgigen Mittwoch, dem 13.10.2021, findet das vierte FTW-Symposium in Bregenz statt. Dazu sind fünf Professoren der ETH Zürich geladen, welche sich in ihren Vorträgen den Baumaterialien der Zukunft widmen.

Schwerpunkte der Veranstaltung

Bei der Veranstaltung in Kooperation mit der Firma Blum setzen die Referenten individuelle Schwerpunkte zum Thema, welches gerade in der aktuell ungewissen Zeit eine neue Bedeutung erhält. Über „Die Möglichkeiten additiver Herstellungsverfahren in der Architektur“ wird Benjamin Dillenburger referieren. Dabei widmet er sich besonders dem 3D-Druckverfahren im Bauprozess. „3D-Druck von funktionellen Werkstoffen“ ist das Thema von Professor André Studart. Wie man den ökologischen Fußabdruck von Beton reduzieren kann, thematisiert indes Robert Flatt in der Präsentation „Beton neu denken für eine nachhaltige Zukunft“. Ebenso behandelt Detlef Günther zukunftsfähige Werkstoffe in seinem Vortrag „Leicht, stabil und nachhaltig - ETH-Forschung an neuen Materialien“. Zu guter Letzt wird Philippe Block das Wort zum Thema „Sustainable digital construction in concrete“ ergreifen.