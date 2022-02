Baustart zum neuen Hohenemser Rathaus und dem „RathausQuartier“

Das Projekt „RathausQuartier“ nimmt die nächste Hürde.

Mit der Vergabe der Baumeister- und Tiefgründungsarbeiten für die neue Tiefgarage unter dem Areal fasste die Stadtvertretung am Dienstag, dem 22. Februar 2022, den nächsten richtungsweisenden Beschluss zum Bau des neuen Rathauses an der Nordeinfahrt zur Innenstadt auf dem Rosenthal-Areal. Der Baustart ist mit Anfang März geplant. Damit geht die dynamische Stadtentwicklung von Hohenems in die nächste bedeutende Phase.

Auch die allgemeine Freude in der Verwaltung auf das neue ‚RathausQuartier‘ wird immer spürbarer und das neue ‚Herz von Hohenems‘ wird nochmals wesentliche Verbesserungen hinsichtlich Servicequalität und Effizienzsteigerung bringen – mit erheblichem Mehrwert für den öffentlichen Raum, der entsteht“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Das neue „RathausQuartier“ vereint als Anker der nördlichen Innenstadt Wohnen, Arbeiten, Kultur und Einkaufen – das größte städtebauliche Projekt der kommenden Jahre! Kern und Namensgeberin dieses Quartiers wird das neue Hohenemser Rathaus sein, welches die städtische Verwaltung an einem Punkt, an der Kreuzung der Diepoldsauer Straße und Radetzkystraße, zentriert. Das neue Rathaus wird ein „Stadtbaustein“ an städtebaulich markanter Position: Es wird mit seinem einladenden Erdgeschoß und dem Stadtgarten als „Stadtrezeption“ für alle dienen – also schlicht und einfach „willkommen heißen“. Ein neuer Stadtgarten mit Rathausplatz wird schwellenlos und fließend in eine übersichtliche Eingangshalle übergehen. Zudem wird die nördliche Einfahrt in den historischen Stadtkern mit seiner Begegnungszone klar definiert.