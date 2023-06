Baustart für Schlumberger im Burgenland

Am Freitag ist der Spatenstich und Baubeginn für die neue Schlumberger Sektproduktionsanlage in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) erfolgt. Auf dem zwölf Hektar großen Areal soll eine der modernsten Anlagen Europas für die Sektherstellung entstehen, hieß es. Ab Ende 2025 wird am neuen Standort Sekt produziert und abgefüllt. Investiert wird ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag.

Die Zentrale und Unternehmensführung von Schlumberger bleibt in Wien Heiligenstadt. In Müllendorf entsteht in einem ersten Schritt bis Mitte 2024 die neue Produktionsanlage. Bis Ende 2025 soll die Übersiedlung der Sektproduktion und -abfüllung abgeschlossen sein. Durch die Zusammenführung des Herstellungsprozesses am neuen Standort will Schlumberger seine Produktion effizienter und nachhaltiger gestalten.

"Der heutige Spatenstich markiert einen weiteren Meilenstein in der über 180-jährigen Geschichte von Schlumberger. Mit der neuen, hochmodernen Anlage bleiben wir dem Fortschrittsgedanken und Pioniergeist unseres Unternehmens treu und bekennen uns gleichzeitig zum Wirtschaftsstandort Österreich", erklärte Geschäftsführer Benedikt Zacherl. 35 Mitarbeiter sollen am Standort beschäftigt werden.

Der Baustart für das neue Werk war ursprünglich für 2019 geplant, inklusive Umzug im Jahr 2021. Anrainerbeschwerden sowie die Coronakrise hatten jedoch für eine erhebliche Verzögerung gesorgt.