Baustart beim Kinderhaus

Leicht zeitverzögert geht das Projekt Kindercampus in die Umsetzungsphase.

Das neue Kinderhaus nach den Plänen der Dornbirner Architekten Jochen Specht und Christian Mörschel stellt sich als ein kompaktes, viergeschoßiges Bauobjekt auf ca. 20 x 20 m Grundfläche dar. Es korrespondiert in Kubatur und Baufluchten mit dem bestehenden Pfarrhaus, präsentiert sich aber durch die Orientierung und das Flachdach als eigenständiges Gegenüber und definiert so die Raumkanten der neu entstehenden Außenflächen. Das Gebäude ist durch seine mittig angeordneten Treppen und den Erschließungsraum horizontal gegliedert. Dieser Treppenraum dient als zentrales Element, das die einzelnen Bereiche räumlich und funktional miteinander verbindet. Ein Lift über alle Geschoße ist direkt an diesen Treppenraum angeschlossen – auch eine Rutsche, auf der die Kinder von Stock zu Stock hinunterflitzen können, ist geplant. Im Erdgeschoß sind ein großer Bewegungsraum sowie ein Speisesaal mit Verteiler-

küche vorgesehen. Der Bewegungsraum dient neben der Kinderbetreuung auch als Mehrzwecksaal, der für verschiedenste Anlässe genutzt werden kann. Im ersten Obergeschoß befinden sich der Personalbereich sowie Nebenräume. Im zweiten Obergeschoß ist die Kleinkindbetreuung untergebracht. Es stehen vier Gruppenräume mit Nebenräumen zur Verfügung. Im dritten Obergeschoß befindet sich der ganztägige Kindergarten mit zwei Gruppenräumen, einem Ausweichraum und einem kleineren Bewegungsraum. Die Hangsituation wird optimal genutzt: Durch einen parallel zur Hangkante neu angelegten Zugangsweg können die Kinder barrierefrei in die Kleinkindbetreuung gelangen.