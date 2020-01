Baustart beim Hochwasserschutz

In den letzten Wochen starteten die Arbeiten zum Hochwasserschutzprojekt in Röthis.

Start der Arbeiten beim Hochwasserschutzprojekt war in den vergangenen Wochen im Bereich der Firma Röfix in Röthis. An dieser Stelle wurde das Bachbett der Frödisch ausgebaggert und ein Geschieberückhaltebecken geschaffen. Ergänzt wird dies in weiterer Folge durch einen Wildholzrechen für den Mühlbach, der etwas weiter unten in die Frödisch mündet.