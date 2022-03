Baumpflanzkurs durch die OGVs

Eine Aktion zur Obstbaumförderung der Stadt Hohenems 2021/22

Im Jahr 2021 revitalisierte die Stadt Hohenems ihre Obstbaumförderaktion. Im Zuge dessen wurden knapp 240 Bäume von Hohenemser Bürgern bestellt, welche nun Ende März beim städtischen Werkhof abgeholt werden können. Damit jeder diese Bäume sachgerecht und selbstständig pflanzen kann, bieten die Hohenemser Obst- und Gartenbauvereine Pflanz-, Erziehungs- und Schnittkurse an. Die Kurse sind öffentlich, kostenlos und ohne Anmeldung.

Überdies stehen die OGVs mit ihren Fachleuten gerne für vertiefende Auskünfte bereit, um auch den Schnitt in die Eigenverantwortung der Baumbesitzer zu legen.

Genaueres wird den Förderwerbern per E-Mail noch mitgeteilt! Die Ausgabe erfolgt am Donnerstag, den 24. März 2022, ab 16 Uhr, sowie am Freitag, den 25. März 2022, ab 9 Uhr.