Baumgartlinger vor Deutschland-Test: "Müssen am Limit sein"

ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger ist vor allem neugierig. Neugierig, ob sich das österreichische Fußball-Nationalteam nach bisher vier Siegen unter Neo-Teamchef Franco Foda am Samstag (18.00 Uhr/live ORF eins) auch gegen Weltmeister Deutschland behaupten kann. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen warnte am Freitag vor der "gnadenlosen Effizienz" der Deutschen, sieht aber auch Chancen.

In Deutschland bestimmt das Comeback von Startorhüter Manuel Neuer die Schlagzeilen. Für den 32-Jährigen von Bayern München wird es nach seinem Mittelfußbruch der finale WM-Test. “Natürlich ist er der beste Torhüter der Welt für mich”, sagte Baumgartlinger. “Wir müssen ihn beschäftigen. Aber davor spielen noch zehn andere Weltklassespieler. Die auszuspielen wird schwierig genug. Wir müssen am Limit sein.”

Die Deutschen kommen direkt aus der intensiven WM-Vorbereitung in Südtirol. Verletzten will sich zwei Wochen vor Turnierstart definitiv niemand mehr. Baumgartlinger versprach dem DFB-Team in Klagenfurt eine harte, aber faire Gangart. “Unsere Spielweise ist sehr ballorientiert, auch aggressiv, aber fair”, erklärte der ÖFB-Kapitän. “Wir werden ans Limit gehen und versuchen in die Zweikämpfe zu kommen.”