Baumgartlinger und Co. unterstützen Teamsport-Initiative

Heimische Sportstars haben sich der Initiative von elf österreichischen Teamsport-Verbänden angeschlossen, die sich auch in der Coronavirus-Pandemie eine baldige Rückkehr zum Breiten- und Nachwuchssport zum Ziel gesetzt hat. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger etwa betonte die Bedeutung einer "nachhaltigen Perspektive" - insbesondere für Kinder und Jugendliche.

"Der Breitensport ist für hunderttausende Menschen in Österreich, vor allem für Kinder und Jugendliche, ein zentraler sozialer und gesundheitlicher Aspekt, der auch wichtige integrative Aufgaben erfüllt", erklärte der Leverkusen-Legionär am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung mehrerer Verbände. "Körperliche und mentale Gesundheit sind unser wichtigstes Gut."