Baumgartlinger: Generationswechsel im ÖFB-Team gibt Kraft

Der Kapitän ist wieder mit an Bord. Die beiden vergangenen EM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien (1:0) und Nordmazedonien (4:1) hatte Julian Baumgartlinger wegen einer akut gewordenen Knöchelverletzung verpasst. Im Heimspiel am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Lettland forderte der Mittelfeldspieler einen "dominanten" Auftritt des österreichischen Fußball-Nationalteams.

"Unser Ziel ist es, von der ersten bis zur letzten Minute tonangebend zu sein", erklärte Baumgartlinger am Donnerstag in der Abschluss-Pressekonferenz in der Stiegl Brauwelt in Salzburg. "Wir wollen von Beginn an zeigen, dass wir ein Heimspiel haben, das wir unbedingt gewinnen wollen, um in der Gruppe auch wieder besser dazustehen."