Baumeisterarbeiten vergeben: Hohenems treibt Quartiersentwicklung im Schwefel voran!

Die Entwicklung der Stadtteile ist ein erklärtes Ziel der Stadt Hohenems. Nach Investitionen in Emsreute mit dem Eckweg und im Erlach mit der Erneuerung der Erlachstraße, folgt nun die Quartiersentwicklung im Ortsteil Schwefel/Neunteln.

Am vergangenen Dienstag, dem 17. Dezember 2019, gab die Stadtvertretung einstimmig grünes Licht für die Vergabe der Baumeisterarbeiten an die Rhomberg Bau GmbH aus Bregenz, womit die finale Phase der Quartiersentwicklung im Schwefel umgesetzt werden kann. Die Rhomberg Bau GmbH ging aufgrund der ausgeschriebenen Vergabekriterien als Bestbieter der Ausschreibung hervor und erhält für die Umsetzung des finalen Bauabschnitts rund 1,18 Millionen Euro.

Darüber hinaus wird auch ein neuer PKW-Parkplatz mit 27 Stellplätzen am Noldinweg errichtet, der vorrangig der neuen Volksschule Schwefel und dem Kindergarten Neunteln zur Verfügung stehen soll.

Rund 710.000 Euro nahm die Stadt Hohenems im heurigen Jahr für dieses wichtige Straßenprojekt in die Hand.

„Wir sind in Hohenems extrem bemüht, unsere Infrastruktur auf modernen städteplanerischen Stand zu bringen und investieren hier Jahr für Jahr viel Geld. Vor dem Hintergrund, dass in der Wachstumsgegend auch die Volksschule Schwefel nächstes Jahr fertiggestellt sein wird und hier täglich viele Kinder unterwegs sein werden, hat natürlich deren Sicherheit absolute Priorität, weshalb wir sehr froh sind, die dringend notwendige Sanierung des Schulumfelds nun abschließen zu können“, so Bürgermeister Dieter Egger.