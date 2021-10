Baukultur Gemeindepreis 2021 geht nach Göfis

„Boden g’scheit nutzen!“ hieß der diesjährige bundesweite Wettbewerb.

GÖFIS „Zugegeben, ich bekomme nicht immer nur angenehme E-Mails“, erklärt Bürgermeister Thomas Lampert. „Aber derzeit korrespondiere ich mit einer Dame aus Niederösterreich und das hat mich umgehauen.“ Besagte Dame sei noch nie in Vorarlberg oder gar in Göfis gewesen. Sie kenne den Ort nur aus Beschreibungen und weil sie die digitalen Gesprächsaufzeichnungen im Rahmen der Jurybereisungen des LandLuft Baukulturgemeinde-Preises 2021 zu Papier brachte. „Das war zwar viel zu schreiben, aber echt aufschlussreich. Gar nicht aufhören konnte ich. So ein interessanter Ort. Würde mich fast ungeschaut dorthin ziehen trauen, war so ein heimeliges Gefühl, …“ wäre nur ein weiterer Auszug aus ihrem amüsant zu lesendem E-Mail. Sie hat ihre Begeisterung so niedergeschrieben, als würde sie dies jemandem sprudelnd erzählen wollen. Und die Jury war begeistert. Bei der Preisverleihung Ende September in Wien holte sich die Gemeinde Göfis einen der Hauptpreise.

Zwei Preisträger aus Vorarlberg

Unter dem Motto „Boden g’scheit nutzen! “ stellt daher der neue LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2021 innovativen Umgang mit Grund und Boden in den Mittelpunkt. Wir erheben, welche Gemeinden und Regionen eine vorbildliche und nachhaltige Bodenpolitik leben. LandLuft zeichnet seit über einem Jahrzehnt an einer baukulturellen Landkarte Österreichs. Mit jedem verliehenen Preis bekommt die Karte Zuwachs. Neben den 2009, 2012 und 2016 prämierten Baukulturgemeinden finden nun jene aus 2021 Platz. Als Hauptpreisträger reihen sich neben Göfis noch Feldkirch, Mödling in Niederösterreich und Thalgau in Salzburg, als „anerkannte“ Baukulturgemeinden Andelsbuch und Nenzing in Vorarlberg sowie Innervillgraten in Tirol und Trofaiach in der Steiermark. Die anregenden Geschichten und Entwicklungsschritte aller Vorzeigegemeinden und der Menschen dahinter werden von LandLuft in einer bildreichen Publikation aufbereitet.

„Mach mehr aus deinem Dorf“

Unter dem Motto „Boden g’scheit nutzen“ wird insbesondere ein zukunftsweisender Umgang mit der knappen Ressource Boden ausgezeichnet. Den Preis erhalten Gemeinden und Städte, die nachhaltig in die Lebensqualität vor Ort investieren. Die Gemeinde Göfis war eine der vier österreichischen Gemeinden, die den Baukulturgemeinde-Preis 2021 gewann. So begründet die Jury die Auszeichnung für Göfis: „Die Gemeinde Göfis zeichnet sich besonders durch die aktive Rolle der Bürger*innen in der Gemeindeentwicklung aus. So beginnt Baukulturvermittlung hier bereits bei den Kindern. Der Fokus liegt auf dem Ortskern, den die Gemeinde identitätsstiftend und mit Qualität entwickelt. Dem Vereinshaus, dem Schauplatz „Obst & Garten“, dem autofreien Dorfplatz und dem „bugo” mit Bibliothek und Café fallen hier zentrale Rollen zu. Raumplanung wird in Göfis ernst genommen. Die Grenzen der Siedlungsentwicklung werden aktiv gesetzt, im Kern wird verdichtet und das Bauen im Bestand forciert. Selbst bauliche Kriterien wurden festgelegt.“