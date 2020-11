Baukonzern Porr rutscht tief in die Verlustzone

Der Baukonzern Porr hat heuer in den ersten neun Monaten hohe Verluste gebaut. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 46,8 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war noch ein Gewinn von 9,8 Mio. Euro erzielt worden. Die Coronapandemie und "eine Neubewertung von Projekten" hätten sich massiv auf die Geschäftstätigkeit ausgewirkt, erklärte das Management. Die Porr beschäftigt knapp über 20.000 Mitarbeiter.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) halbierte sich von 146 auf 74,3 Mio. Euro. Vor Steuern drehte das Ergebnis (EBT) von plus 14,4 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf minus 62,4 Mio. Euro. Die Produktionsleistung sank um 7,4 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro, die Umsatzerlöse gingen um 4,4 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro zurück. Der Auftragseingang brach um 6,9 Prozent auf 4 Mrd. Euro ein, der bereinigte Orderbestand bewegte sich mit 6,8 Mrd. Euro (plus 2,6 Prozent) "weiterhin auf sehr hohem Niveau".