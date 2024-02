Baukonjunktur - Regierung soll an Maßnahmenpaket arbeiten

Die schwache Baukonjunktur könnte im heurigen Wahljahr zu einem Konjunkturprogramm der Regierung führen, das in den nächsten Wochen präsentiert werde, berichtet heute das "Ö1-Morgenjournal" mit Verweis auf Regierungskreise. Zuletzt hatten Banken und die Bauwirtschaft vor den Folgen der geringen Bautätigkeit gewarnt, gleichzeitig mahnen Verbraucherschützer ein, die Kreditrichtlinien für einen Immobilienkredit nicht zu entschärfen.

Eine rasche Entspannung am Bausektor ist jedenfalls nicht in Sicht, so Wifo-Experte Michael Klien zu "Ö1". Die Talsohle sei noch nicht erreicht, dies habe zunehmend negative Auswirkungen auf Handwerk und Gewerbe - und somit auch auf den Arbeitsmarkt. Dabei sei es wichtig, wegen der langen Vorlaufzeit von Bauprojekten rasch gegenzusteuern. Klien schlägt vor, dass der Bund am Kapitalmarkt Geld aufnimmt und dieses den Ländern zweckgebunden für den Wohnbau zur Verfügung stellt.