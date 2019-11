Baufirma Herbitschek mit knapp 300 Mitarbeitern insolvent

Die oststeirische Herbitschek GmbH mit Sitz in Ratten im Norden des Bezirks Weiz hat am Mittwoch Insolvenz angemeldet. Das Bau-Unternehmen mit knapp 300 Mitarbeitern hat laut den Kreditschützern von AKV, KSV1870 und Creditreform ein Sanierungsverfahren beantragt. Ursache dürfte ein großes Dachausbau-Projekt in Wien gewesen sein, das nicht wie gewünscht verlief. Eine Fortführung ist geplant.

Das Traditionsunternehmen wurde bereits 1915 gegründet und hat Niederlassungen auch in Mürzzuschlag und Mönichwald. Neben dem Stammbetrieb in Ratten hält man Beteiligungen an der HFS Projektentwicklungs GmbH in Ratten, an der Herbitschek Bau-GmbH und der Herbitschek Projekt GmbH, beide in Zwölfaxing in Niederösterreich, sowie der Stocker Haustechnik GmbH in Kindberg. Die Beteiligungen sind jedoch autonom finanziert und daher nicht von der Insolvenz betroffen, hieß es seitens des AKV.