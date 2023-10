Bauernhofbrand in Tirol - Feuerwehrmann verletzt

Bei einem Bauernhof in Ellmau in Tirol (Bezirk Kufstein) ist am späten Montagabend im Bereich einer Hackschnitzelanlage ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer griff vom Nebengebäude auf das Wohnhaus und den Stall über, teilte die Polizei mit. Ein Feuerwehrmann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Alle in den Gebäuden befindlichen Menschen und Tiere wurden gerettet. Die betroffenen Gebäude wurden durch die Flammen jedoch zerstört bzw. unbewohnbar.

Die genaue Ursache für den Brand war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Rund 300 Feuerwehrleute aus Ellmau, Scheffau, Söll, Kufstein, Going und St. Johann in Tirol standen im Einsatz.