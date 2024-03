Bauernhaus im Tiroler Unterland steht in Vollbrand

Ein abgelegenes Bauernhaus in Oberau in der Wildschönau im Tiroler Bezirk Kufstein ist in der Nacht auf Donnerstag in Vollbrand geraten und komplett abgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. In dem Haus wohnten Medienberichten zufolge zwei Personen, zumindest eine von ihnen soll sich zum Zeitpunkt des Brandes jedoch nicht in dem Haus aufgehalten haben.

Der Aufenthaltsort des zweiten Bewohners war vorerst ebenso noch Gegenstand von Ermittlungen wie die Brandursache. Am Vormittag fanden noch immer Nachlöscharbeiten statt.

Die Arbeit der mehr als 100 Feuerwehrleute hatte sich sehr schwierig gestaltet - und zwar vor allem aufgrund der Lage des Bauernhauses. In der unmittelbaren Umgebung habe es kein Löschwasser gebe, habe man das Wasser aus zwei Weilern in der Nähe des Dorfs ableiten müssen, erklärte der Kommandant der Feuerwehr Oberau, Rainer Naschberger. Auch Tankwagen mit Löschwasser stünden im Einsatz.

Auch eine über das Gebäude führende Hochspannungsleitung stellte eine Herausforderung dar. Diese habe vom Netzbetreiber Tinetz umgehend abgeschaltet werden müssen.