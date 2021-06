Bauern setzen immer mehr auf Drohnen und GPS-Traktoren

Immer mehr heimische Landwirte rüsten ihre Höfe mit neuer Technologie auf. Gefragt sind Agrar-Drohnen, GPS-Traktoren und Melkroboter. "Die Digitalisierung kann in der Land- und Forstwirtschaft einen großen Nutzen für Umwelt, Tierschutz und bäuerlichen Arbeitsalltag bringen", sagte Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger im APA-Gespräch. Eine Kosten-Nutzen-Analyse sei aber wichtig.

Bauern setzten auch immer öfters Drohnen ein, um das Pflanzenwachstum zu überwachen, zur Schädlingsbekämpfung sowie zum Pflanzenschutz und in der Mähsaison zur Wildtierrettung. Weiters kann der Zustand des Waldes mit Drohnen beobachtet werden. Um rechtliche und technische Fragen zu klären, bietet die Landwirtschaftskammer eine Drohnenberatung an. Laut Bauernvertretung sind die Anfragen zu Drohnen in letzter Zeit deutlich gestiegen. Auch das Lagerhaus bietet einen Drohnen-Service für Land- und Forstwirte an.