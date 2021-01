Bauern können neue Coronahilfe bald beantragen

Im Dschungel der vielen Coronahilfen gibt es auch für die Landwirte wieder eine neue Unterstützung. Um COVID-bedingte Ausfälle teilweise zu ersetzen, werden 60 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Die Bauernhilfen werden nicht über die Coronahilfsagentur des Bundes, COFAG, abgewickelt sondern über das Ministerium, das für seine neue Hilfe für bäuerliche Zulieferer schon bisher vorhandene Mittel umschichtet.

Wie viele andere Zuliefererbetriebe leiden freilich auch Landwirte indirekt unter den behördlichen Schließungen von Gastronomie und Co (Lockdown). Für andere Wirtschaftsbereiche ist eine Zulieferer-Hilfe schon des längeren angekündigt, aber vorerst noch nicht präsentiert.

Die Betriebe und Betriebszweige in der Landwirtschaft sind unterschiedlich hart von Absatzeinbrüchen betroffen. Der Verlust wird für die Betriebszweige einzeln pauschal berechnet. Übersteigt der pauschal errechnete Verlust eine bestimmte Höhe, werden 70 Prozent des errechneten Verlustes als Zuschuss gewährt.

"Schweinebauern und Weinwirtschaft sind sehr stark betroffen, große Verluste gibt es aber auch in anderen landwirtschaftlichen Bereichen", so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Freitag. "Der Verlustersatz kann von allen Landwirten beantragt werden, die unter den entsprechenden Verlusten massiv leiden."