Bauern 2021 nach vier Jahren wieder mit mehr Gewinn

Im Vorjahr haben Österreichs Land- und Forstwirte erstmals seit 2017 wieder ein Einkommensplus verbucht. Es fiel dafür mit 15 Prozent deutlich aus, geht aus dem Grünen Bericht hervor, der morgen ans Parlament geleitet wird. "Das ist eine positive Entwicklung aber kein Grund für Euphorie" kommentiert Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) die Entwicklung. Denn im Vergleich zu vor zehn Jahren stagniere das Einkommen der Bauern noch.

Besonders erfolgreich war das Jahr für die Forstwirtschaft, wo der Produktionswert um 38,2 Prozent auf rund 2,4 Mrd. Euro zulegte. Die Nachfrage war hoch. Schlecht ging es Schweinebauern, die ein Minus von über 20 Prozent verbuchten. In letzter Zeit habe es aber eine positive Preisentwicklung gegeben, auch werde stark in Tierwohl investiert. Allerdings sei klar, dass "die Ernährungsgewohnheiten in Bewegung sind", so Minister Totschnig. Um dem entgegenzuwirken, setze das Landwirtschaftsministerium auf regionale Qualität der Produkte.