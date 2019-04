Bauen für die Zukunft

Bevölkerungszuwachs macht Wohnraum in Dornbirn zusehends knapper. Um lange Wartelisten abzubauen, fördert die Stadt den gemeinnützigen Wohnungsbau, indem sie Grundstücke zur Verfügung stellt.

Die Stadt Dornbirn hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen „Player“ im Bodenseeraum entwickelt. Mit der jährlichen Investitionssumme von rund 50 Millionen Euro, die für Projekte für die Bürgerinnen und Bürger aufgewendet werden, steht Dornbirn landesweit mit großem Abstand an der Spitze. Öffentliche Bauvorhaben schaffen nicht nur Lebensqualität, sondern animieren auch Private zur Schaffung von Wohnraum oder Arbeitsplätzen.

Die derzeit größten Bauprojekte sind die neuen OP-Säle im Stadtspital, die Volksschule Haselstauden, die Stadtbibliothek, das Polizeigebäude am Bahnhof, die Messehalle 5, der Neubau Campingplatz, die Erweiterung des Rettungsheimes, die Postgarage, der Zanzenbergstollen, die Sanierung Rappenloch sowie die Begegnungszone Jahngasse.

Nachdem in den vergangenen Jahren verschiedene Etappen der laufenden Modernisierung des städtischen Krankenhauses erfolgten (Hubschrauberlandeplatz, MRT-Gerät, Ambulanzen, Intensivstation, Tageschirurgie und andere), wird derzeit der OP-Bereich erneuert. Die ersten vier neuen Operationssäle sind seit Oktober des Vorjahres in Betrieb. Mitte dieses Jahres werden drei weitere OP-Säle zur Verfügung stehen. Der Neubau der Volksschule Haselstauden soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Bei der Planung wurden moderne pädagogische Entwicklungen genauso berücksich­tigt, wie der steigende Bedarf an Räumlichkeiten für die Schülerbetreuung. Gleichzeitig wird auch der Kindergarten-Bereich ausgebaut.