Baubranche, Gewerkschaft und NGO wollen "Sanierungsturbo"

Angesichts des Konjunkturabschwungs in der Baubranche und der sich verschärfenden Klimakrise wollen Branchenvertreter, Gewerkschaft und die Umweltorganisation Global 2000 die thermische Gebäudesanierung ankurbeln. Gelingen soll das mit einem 5-Punkte-Programm, vorgesehen sind darin etwa eine Erhöhung der Sanierungsförderung, eine Erleichterung bei der Finanzierung und ein Sanierungsplan für öffentliche Gebäude.

Beim Erneuerbaren-Wärme-Paket werde vor allem über den Heizkesseltausch geredet, dabei sei die thermische Gebäudesanierung genau so wichtig, sagte Johannes Wahlmüller von Global 2000. Beim Heizungstausch in einem unsanierten Haus bestehe etwa die Gefahr einer überdimensionierten Heizung, die das Energiesparen wieder erschwere. Das Einsparpotenzial bei schlechtsanierten Häusern liege bei bis zu 80 Prozent.

In den vergangenen Jahren sei viel neu gebaut worden, und Material und Arbeitskräfte seien dort gebunden gewesen. Nun gebe es eine konjunkturelle Delle im Neubau, die frei gewordenen Kapazitäten könnten in der thermischen Sanierung genutzt werden, erklärte Robert Schmid vom Fachverband Stein- und keramische Industrie in der Wirtschaftskammer (WKÖ). Das geschehe aber nicht: "Es ist unglaublich welche Reduktion im Absatz von Dämmstoffen in Europa passiert", so der Branchensprecher. Vor diesem Hintergrund würden Investitionen in die Sanierung von Gebäuden der Konjunkturabschwächung entgegen wirken, die Erreichung der Klimaziele vorantreiben und Arbeitsplätze sichern.