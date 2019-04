Bauarbeiten am Deutschen Eck führen zu Einschränkungen im Bahnverkehr

Bregenz - Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Salzburg und Rosenheim wird es vom 11. April bis zum 12. Juni zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen.

Davon betroffen seien auch die ÖBB-Fernverkehrszüge von und nach Bregenz, teilten die ÖBB am Freitag in einer Aussendung mit. Zudem können Anschlüsse in Innsbruck und Wörgl nicht gewährleistet werden.

15 bis 25 Minuten Verspätung Railjets aus Salzburg kommend in Richtung Bregenz werden mit rund 15 bis 25 Minuten Verspätung in den Bahnhöfen in Tirol und Vorarlberg ankommen. Railjets aus Bregenz kommend in Richtung Salzburg werden hingegen in den Bahnhöfen in Tirol und Vorarlberg zwischen 15 und 25 Minuten früher abfahren. Die Verbindungen von und nach Zürich seien von den Einschränkungen nicht betroffen, hieß es.