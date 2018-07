Basketball-"Wunder von Tiflis" ist ausgeblieben

Das "Wunder von Tiflis" ist erwartungsgemäß ausgeblieben: Österreichs Basketball-Herren haben am Montagabend auch ihr sechstes und letztes Spiel (Gruppe G) in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 verloren und sind damit ausgeschieden. Sie unterlagen Gastgeber Georgien 73:98 (33:51). Jakob Pöltl musste wegen einer Infektion passen.

Nie unter Kontrolle zu bringen war jedoch der georgische Power Forward Tornike Schengelia. Der 2,07 Meter große 26-Jährige, der zu den Top-Spielern in der spanischen ACB zählt, hatte bereits nach nur 14:18 Minuten Einsatzzeit mit 19 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double zu Buche stehen. Am Ende waren es 24 und zwölf.

Die offensiv stärkste Waffe der Österreicher an diesem Montagabend war Marvin Ogunsipe. Der 22-jährige Legionär bei FC Bayern Basketball verzeichnete mit 18 Zählern eine persönliche Bestleistung im Nationalteam. Lanegger steuerte 16 Zähler für die ÖBV-Auswahl bei, die ihre nächsten Bewerbspiele nun im September in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2021 bestreiten werden. Für das kontinentale Turnier in drei Jahren will sich der heimische Verband um die Ausrichtung einer Vorrunde bewerben.