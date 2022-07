Basketball-Legende Bill Russell gestorben

Basketball-Legende Bill Russell, elf Mal NBA-Champion mit den Boston Celtics, ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie auf seinem Twitter-Kanal mit. Dort hieß es, seine Frau Jeannine sei, als er friedlich starb, an der Seite des ehemaligen Centers gewesen. Russell war in den 1950ern und 1960ern ausschließlich für die Celtics aktiv. Bis heute hat kein Spieler mehr Meistertitel in der besten Liga der Welt gewonnen als der zwölfmalige All-Star.

Russell war nebenbei für sein Engagement in der Bürgerrechtsbewegung in den USA bekannt und meldete sich in bei sozialpolitischen Themen zu Wort. Er war der erste Afroamerikaner in der Geschichte des US-Sports, der ein Team als Coach zu einem Meistertitel führte, als er mit den Celtics 1968 und 1969 als Spielertrainer die Trophäe holte.

"Bill Russell war der größte Champion im gesamten Teamsport", würdigte NBA-Boss Adam Silver die Ikone. "Bill stand für etwas, das viel größer ist als der Sport, nämlich die Werte von Gleichberechtigung, Respekt und Inklusion, die in der DNA unserer Liga verewigt sind."