Baseball U18 EM mit Dornbirner Beteiligung

Aufregende Tage für Dornbirns Baseball-Nachwuchs in Italien.

Dornbirn. Kürzlich fand in Macerata in Italien die U18 Baseball Europameisterschaft statt. Mit Lukas Pichler und Maximilian Luger waren gleich zwei Indians-Nachwuchsspieler mit dem Österreichischen Nationalteam im Einsatz. Luger kam in drei Spielen als „Relief-Pitcher“ zum Einsatz, Pichler startete je ein Spiel als „Leftfielder und Catcher“. Beiden Spielern ist es gelungen mit guten Leistungen zu überzeugen.