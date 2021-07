Barty entzückt Australien wie einst Vorbild Goolagong Cawley

Wimbledon ist in den vergangenen Jahren kein gutes Pflaster für die Topgesetzten im Einzel der Frauen gewesen. Vor dem corona-bedingten Ausfall des Turniers im Vorjahr hatte zuletzt Serena Williams 2016 von der Top-Position aus den Londoner Grand-Slam-Titel gewonnen. Ashleigh Barty machte es der US-Amerikanerin am Samstag nun nach und bestätigte sich mit dem Gewinn der Siegestrophäe - die Venus Rosewater Dish - somit als derzeit Weltbeste ihres Sports.

Nach dem 6:3,6:7(4),6:3-Finalerfolg gegen die Tschechin Karolina Pliskova geht die Australierin am Montag in ihre 77. Woche als Ranking-Erste in Folge. Die 25-Jährige beendete also das davor muntere Wechselspiel der Regentschaft am Tennis-Thron der Frauen, obwohl sie während der Pandemie rund ein Jahr lang kein Turnier bestritt. Da kam ihr freilich das "Einfrieren der Punkte" zugute. Barty hatte es in dieser Zeit aber nicht unbedingt einfach, mehrheitlich war sie in Australien ohne Coach festgesessen.