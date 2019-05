Bartoli im Musikverein: Ein "Springinkerl" auf Tuchfühlung

Bevor man in gut drei Wochen bei den Salzburger Pfingstfestspielen wieder zusammenkommt, haben sich am Montag Cecilia Bartoli und ihr Ensemble Musiciens du Prince-Monaco im Wiener Musikverein eingefunden. Schließlich ist man auf Tournee mit dem aktuellen "Vivaldi"-Album der Mezzosopranistin - die ideale Gelegenheit für das "Klassik-Springinkerl", mit dem Publikum auf Tuchfühlung zu gehen.

Allerdings fällt der Rückblick 20 Jahre nach dieser ersten Einspielung anders aus, hat sich La Bartoli doch neuen Arien zugewandt, die, dramaturgisch ohne Pause gesetzt, bewusst keinen Raum für Applaus lassen. Durchwirkt ist dieser Themenabend dabei just mit den “Vier Jahreszeiten” – mithin ein kleiner Rückschritt, wenn man so will.